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國慶主視覺被酸 李彥秀：心無中華民國再美也一文不值

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今年雙十國慶主視覺設計揭曉，一認為充滿中華民國元素，國旗顏色、中華民國字樣都出籠，還有近年首次出現的梅花。記者張曼蘋／攝影
今年雙十國慶主視覺設計揭曉，一認為充滿中華民國元素，國旗顏色、中華民國字樣都出籠，還有近年首次出現的梅花。記者張曼蘋／攝影

昨日國慶主視覺出爐，回歸中華民國元素，不過仍有部分網友酸「華國美學回歸」，國民黨立委李彥秀今日表示尊重，但心無中華民國，再美的國慶主視覺設計在其看來也是一文不值。

針對國慶主視覺遭酸，李彥秀說，美雖是見仁見智，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，志玲姐姐是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，也只能「尊重」。

李彥秀指出，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在立法院長韓國瑜主導下，今年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「台灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」等5個中華民國國慶的重要元素。

李彥秀提到，「只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。」她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜，明年再給一次驚喜。

李彥秀表示，昨天主視覺出來，網友普遍給予「正面」的評價，也認為比起過去八年遮遮掩掩的設計，這次的主視覺才真正符合「中華民國國慶」的精神。當然，還是有少數人用「華國美學」酸言酸語，同樣的，對於這樣的看法，只能「尊重」，如果心中沒有中華民國，再美的國慶主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。

今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供

國慶 李彥秀

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