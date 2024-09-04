聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶主視覺被酸 李彥秀：心無中華民國再美也一文不值
昨日國慶主視覺出爐，回歸中華民國元素，不過仍有部分網友酸「華國美學回歸」，國民黨立委李彥秀今日表示尊重，但心無中華民國，再美的國慶主視覺設計在其看來也是一文不值。
針對國慶主視覺遭酸，李彥秀說，美雖是見仁見智，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，志玲姐姐是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，也只能「尊重」。
李彥秀指出，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在立法院長韓國瑜主導下，今年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「台灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」等5個中華民國國慶的重要元素。
李彥秀提到，「只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。」她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜，明年再給一次驚喜。
李彥秀表示，昨天主視覺出來，網友普遍給予「正面」的評價，也認為比起過去八年遮遮掩掩的設計，這次的主視覺才真正符合「中華民國國慶」的精神。當然，還是有少數人用「華國美學」酸言酸語，同樣的，對於這樣的看法，只能「尊重」，如果心中沒有中華民國，再美的國慶主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言