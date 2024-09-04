國慶主視覺被酸 李彥秀：心無中華民國再美也一文不值

昨日國慶主視覺出爐，回歸中華民國元素，不過仍有部分網友酸「華國美學回歸」，國民黨立委李彥秀今日表示尊重，但心無中華民國，再美的國慶主視覺設計在其看來也是一文不值。

針對國慶主視覺遭酸，李彥秀說，美雖是見仁見智，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，志玲姐姐是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，也只能「尊重」。

李彥秀指出，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在立法院長韓國瑜主導下，今年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「台灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」等5個中華民國國慶的重要元素。

李彥秀提到，「只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。」她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜，明年再給一次驚喜。