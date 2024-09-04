國慶官網驚見簡體字被疑陸團隊設計 慶籌會澄清：已修正
雙十國慶主視覺昨公布，由紅、藍兩色的雙十形狀和梅花組合而成。但網路卻傳出國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，懷疑由陸籍團隊參與網站設計。國慶籌備委員會今早強調，招標契約均明訂廠商執行本案的團隊成員「不得有陸籍人士」，國慶網站是委由台灣在地廠商製作；至於簡體字部分已經請廠商完成修正。
慶籌會表示，本次國慶官網製作在招標契約均明訂，此案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，及廠商團隊成員不得有陸籍人士，「並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」，國慶網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士。
至於網頁出現簡體字部分，慶籌會解釋，廠商在設計網站時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，「因為是中文語言模式，因此註解會夾雜簡體字」，目前已請廠商完成修正，網站並無陸資廠商及陸籍人士製作。
慶籌會指出，為保護國慶網站的資通安全，開放瀏覽前均經數位發展部資通安全署及第3方資安廠商測試網站滲透與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。對於各界對國慶網站建議與支持將持續改善。
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