國慶官網驚見簡體字被疑陸團隊設計 慶籌會澄清：已修正

雙十國慶主視覺昨公布，由紅、藍兩色的雙十形狀和梅花組合而成。但網路卻傳出國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，懷疑由陸籍團隊參與網站設計。國慶籌備委員會今早強調，招標契約均明訂廠商執行本案的團隊成員「不得有陸籍人士」，國慶網站是委由台灣在地廠商製作；至於簡體字部分已經請廠商完成修正。

慶籌會表示，本次國慶官網製作在招標契約均明訂，此案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，及廠商團隊成員不得有陸籍人士，「並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」，國慶網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士。

至於網頁出現簡體字部分，慶籌會解釋，廠商在設計網站時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，「因為是中文語言模式，因此註解會夾雜簡體字」，目前已請廠商完成修正，網站並無陸資廠商及陸籍人士製作。