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國慶官網傳中國人設計？慶籌會：台灣在地廠商製作

中央社／ 記者陳俊華
慶籌會秘書長吳堂安開記者會說明國慶大會主題及主視覺設計等。記者張曼蘋／攝影
慶籌會秘書長吳堂安開記者會說明國慶大會主題及主視覺設計等。記者張曼蘋／攝影

網傳國慶網站疑委託中國籍人士設計。慶籌會今天說，是由台灣廠商製作，團隊成員皆非中國籍人士，廠商使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因是中文語言模式，程式註解才會夾雜簡體字。

中華民國各界慶祝113年國慶籌備委員會3日公布國慶主視覺。慶籌會秘書長吳堂安說，今年國慶主題是「中華民國生日快樂」，主視覺是由紅、藍兩色的雙十形狀和梅花組合而成。

但在社群媒體Threads上，有網友發現，國慶網站的網頁原始碼中參雜簡體字，質疑是由中國人士參與網站設計、製作。

慶籌會透過新聞稿表示，經查這次國慶官網製作，在招標契約明訂涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商執行本案的團隊成員不得有中國籍人士，並不得提供及使用中國廠牌資通訊產品。

慶籌會指出，國慶網站程式註解存在簡體字的情形，是廠商在網站設計問題時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因為是中文語言模式，因此註解才會夾雜簡體字，已請廠商完成修正。

慶籌會表示，為保護國慶網站的資通安全，在開放瀏覽前都經數位發展部資通安全署，以及第三方資安廠商進行網站滲透測試與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。

慶籌會說，國慶網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非中國籍人士，請民眾放心。慶籌會感謝各界給國慶網站的建議與支持，將持續改善與精進。

國慶 國籍 語言

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