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【即時短評】國民黨吹對決主旋律 民進黨畫暫時休止符

聯合報／ 記者邱瑞杰
基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，國民黨認為民進黨是影武者，藍綠對決成為反罷免主旋律。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑面臨罷免案考驗，國民黨認為民進黨是影武者，藍綠對決成為反罷免主旋律。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑罷免案是明年立委罷免前哨戰是藍綠共識，隨著情勢變化，藍營視民進黨為影武者，眼前緊咬民進黨秘書長林右昌，吹響藍綠對決主旋律。反觀綠營樂譜，此時滿是長短休止符，隔山靜觀國民黨和公民團體衝突，坐等漁翁之利。

罷免風潮延燒半年，公民團體站上第一線是障眼法，民進黨是影武者，一直是國民黨內主流意見。謝國樑先前力主不要激化對立，加上連署初期未構成明顯威脅，藍營遲未發兵，直到今年6月下旬，曾在基隆主政8年的林右昌公開挺罷免，子弟兵協助連署，藍綠陣營間的煙硝味才轉濃。

林右昌的市長任期最後一年，發包二信立體停車場委外營運傳出弊端。基隆地檢署日前起訴全案，「認證」大日公司涉嫌行賄，賀姓技正涉洩密，陳姓臨時人員涉收賄。更讓外界「炸鍋」的是，大日經營罷免案發源地東岸停車場，也藉行賄保住續約權，宛如送給藍營多管火箭，猛轟綠營陣地。

國民黨「固樑大作戰」近期火力都瞄準林右昌，定調民進黨操作謝國樑罷免案，意在寫出明年立委大罷免潮序曲，藉以凝聚基本盤，先在基隆保住謝國樑，並在未來可能的立委罷免戰場，瓦解綠營攻勢。

民進黨對外否認介入謝國樑罷免案，視藍綠對決為國民黨設下的陷阱。只是觀察綠營人士言行，顯然並未置身事外，並採動態管理介入深淺。當藍營屈居下風時煽風點火，若風向轉變也知收手，免得引火自焚。

國民黨咬定民進黨和公民團體唱雙簧，昨天發動攻勢時，拳打林右昌，腳踢罷免團體，擴大戰線，因為若能坐實雙方合流，操作藍綠對決對藍營有利。綠營的策略是遠離戰場，讓藍營和罷團駁火，相信會有更多的年輕人，成為綠營未來票源。

民進黨 罷免 謝國樑

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