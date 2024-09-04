賴清德嘉義城隍廟贈匾意外插曲 此人到場驚動在地警方

嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境昨天中午登場，重現百年三神共祭，邀請雲林縣北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭台；賴清德總統、市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川、朝天宮董事長蔡咏鍀共祭；國安局及市警局維護總統安全，安檢管制嚴格，11年前曾抗議前總統馬英七的嘉義社運人士、獨立書局洪雅書局主人余國信到場上節目，一度引起警方緊張。

洪雅文化協會總幹事余國信說，昨天安排上午到城隍廟上電視節目，結果遇到賴總統來，因為他的出現竟然驚動在地警方，以為他又要去抗議總統。他感謝洪雅文化協理事葉韋成邀請上節目，葉是三立電視寶島神很大企劃、導演，他還說去城隍廟上現場節目，其實他真的是純粹上節目而已。

余國信過去是社運活躍人士，11年前、2013年7月間企圖潑豬糞並向總統馬英九抗議遭壓制，警依妨害公務移送，檢方依被告無侮辱犯意，不起訴處分，因此被警方列為有安全顧慮人士。

余國信說，2013年7月19日（前1天苗栗大埔張藥局被拆）因總統馬英九競選黨主席到嘉義市拜票，便攜豬屎前往表達抗議，主要是要讓總統知道苗栗縣長劉政鴻做此不正義、不公道壞事，是讓其難堪，讓國民黨蒙羞，「今還我清白！感謝！」

不起訴處分書指出，被告余國信2013年7月19日晚上，佯裝成國民黨黨代表接近嘉義縣市幹部地方懇託活動會場，在得知總統快抵達時，快步向前欲突破封鎖線，並以自備的豬糞朝制止其行為的員警潑灑，因此，被依妨害公務罪嫌移送法辦。