林右昌訪美指民進黨執政軍費增70% 民主國家少見

美國學界持續呼籲台灣提高國防支出，民進黨秘書長林右昌今天在美國智庫活動中表示，民進黨執政以來，軍費增加70%，這在民主國家中，應該非常少見；中國奪台意圖不因台灣由誰執政改變，唯一差別是手段。

林右昌今天中午在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）就深化台灣民主發表演說及接受提問。他在回應外界呼籲台灣增加軍費時，強調台灣自我防衛的決心，前總統蔡英文就在任內進行許多不容易推動的國防改革。

他舉例，舉凡武器採購、國機艦國造、軍隊文化改革及義務役軍事訓練延長爲1年等，一項項都需要社會溝通及支持。民進黨政府認為高科技現代化的武器及國防經費充足都重要，因此執政以來，台灣國防經費增加70%，這在所有自由民主國家中，應該非常少見。

林右昌說，台灣國防戰略分3面向，分別為提高不對稱作戰能力、強化全社會防禦韌性及嚇阻策略，這3個重要的策略並不一定要砸大錢，重點是實效。

他指出，台灣努力提高國防經費，但必須用到對的地方。台灣軍購的清單已經相當長，外界呼籲台灣把軍費提高到年度國內生產毛額（GDP）3%或5%，也許可以更清楚地建議台灣，應該把增加的經費投資在更昂貴、更精良的武器取得或是其他項目，「我覺得這可能跟談所謂的3%或者是5%更加重要」。

曾任川普政府官員的柯伯吉（Elbridge Colby）5月曾撰文主張台灣應提高國防支出，從目前的2.5%提高到至少5%。美國智庫「外交關係協會」（The Councilon Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）也認為台灣軍費應達5%，以示自我防衛決心。

林右昌8月底代表民進黨黨主席賴清德訪美13天，除了與僑界互動外，今天在全球台灣研究中心的演說是目前已知行程中，唯一公開的智庫活動。

他開場以英文發表演說，在兩岸議題部分，他強調中國奪取台灣的意圖從未因台灣的執政黨不同而改變，唯一的差別在於策略及手段。

他舉例，在前總統陳水扁時代，中國出動砲彈和飛彈。前總統馬英九時期，北京祭出金錢，蔡英文執政期間，中國使用砲彈、飛彈及認知戰。如今在總統賴清德的領導下，中國使用上述所有手段，並試圖透過假資訊及法律戰來擾亂及滲透台灣社會。

內政方面，林右昌說，2000年，民進黨在中央治理方面毫無經驗。面對首次執政且在立法院中處於少數的局面，確實充滿挑戰。但到了2024年，雖然民進黨再次面臨朝小野大的局面，情況卻完全不同，民進黨已經是有8年執政經驗的成熟政黨。

他說，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今年4月訪中回國後，國民黨以監督和改革之名，發動癱瘓政府的行動。他們所謂的改革法案代表立法權過度擴張，且其通過手段不當，引發成千上萬年輕人上街頭的青鳥行動。

林右昌表示，憲法法庭已裁定國會職權修法若干規定暫停適用。不論結果如何，可以確定的是，台灣政治將面臨新的挑戰。