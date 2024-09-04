林右昌華府智庫演說撇疑賴論：現在只有「信賴論」

民進黨秘書長林右昌今天在美國智庫演說時提到，此行將拜訪美國官員等，屆時將談到台灣當前情勢、內部因應的態度及立場。他也反駁疑賴論的說法，強調「現在只有信賴論，沒有疑賴論」。

林右昌8月底訪美，今天中午在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）就深化台灣民主發表演說及接受提問。他在回應此行主要目的時表示，除了代表黨主席賴清德感謝僑社各界對賴蕭配及民進黨的支持，也將拜會美國政府官員及智庫。

「最重要的是希望大家能夠了解，台灣目前所碰到的情勢，跟我們內部應對處置的態度跟立場，讓大家有個清楚的認知」。

林右昌重申，將盡他所能地讓外界正確認知到，台灣內部在處理某些外界關心的議題的立場及態度。

談到民進黨在今年大選中輸掉立法院最大黨地位的原因時，林右昌說，民進黨已經執政8年，民眾可能對施政一些問題不滿意，另一個原因是民眾黨出現使台灣面臨新政黨政治環境，影響了選票分布。不過，民進黨在幾個席次上，輸的票數其實少。

他指出，民主社會的選舉有勝有負，沒有政黨能永遠執政，民進黨用非常健康的態度看待這次的選舉結果，「當然也表示我們應該要用更強的執政能力來爭取台灣人民對民進黨的認同、支持還有信任」。

林右昌訪美前一週，英國「金融時報」（Financial Times）一篇報導提到，一些美國官員私底下對總統賴清德感到緊張，因為賴總統缺乏外交經驗，被認為比台灣前總統蔡英文更難預測。

林右昌今天在智庫座談後接受媒體聯訪，被問到賴政府是否已經贏得美方信任時表示，所謂的疑賴論是選舉期間的政治操作，在賴清德當選後，「現在只有信賴論，沒有疑賴論」，台美各方面的溝通都是最好的時刻。

對於此行將向美方尋求何種支持，他說，重點在於雙邊在新議題上有無合作的想法，當然台灣的國際空間也需要美國及民主同盟國家的支持。

林右昌今天晚間將在華府台灣基督長老教會與台僑座談，華府行程結束後將訪休士頓、舊金山、洛杉磯等城市。美國總統大選進入倒數，林右昌說，此行相當單純，不會與民主、共和兩黨接觸。