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罷免金門縣議長 議員9日投票
金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，內政部昨表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程，及預留可能的氣候因素影響等緩衝時間，已決定九月九日上午九時卅分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議。這次議長罷免投票，是地方制度法自一九九九年實施以來議會層級的首例。
金門縣議會昨表示，還沒收到公文；洪允典則「暫不回應」。身兼國民黨金門縣黨部主委的立委陳玉珍說，並非黨派因素，應是選舉時的一些衝突，尊重民主機制，一切照程序。
參與提案罷免的議員表示，這與政黨、人際關係都沒關係，重點在洪允典行事風格有爭議，包含公器私用、讓公務人員無所適從等，「簡單來說就是鴨霸」，現在既然成案，就要盡力爭取其他議員支持；至於是否有人布局要參選議長，目前大家沒多想。
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