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觀察站／藍固樑主旋律 緊咬林右昌
中選會昨公告基隆市長謝國樑罷免案，但引發罷免案的東岸商場爭議，因檢方起訴前市長林右昌任內官員，藍營緊咬在基隆主政八年的林右昌，成反罷免主旋律；面對市長任內爭議，林右昌遲遲不說清楚，罷免正當性只會逐日下滑。
回顧罷免案延燒這半年，藍營一直主張公民團體站上第一線是障眼法，民進黨才是背後影武者，但謝國樑力主不要對立，綠營也隔岸觀虎鬥；直到林右昌今年六月下旬公開挺罷免，子弟兵協助連署，藍綠陣營間的硝煙味才轉濃。
不過，引發罷免案的東岸商場爭議，謝國樑昨在答辯書強調堅持守護市產，在東岸商場爭議相關案件中已獲四連勝，加上檢方起訴商場前營運商、大日公司涉嫌行賄市府官員，讓藍營彷彿拿到多管火箭，罷免之火映照前朝弊端，轉而燒向林右昌。
尤其，林右昌基隆市長任內不只東岸、信二停車場涉弊，藍營議員昨再指林任內發包市立田徑場重建工程也傳出監造單位疑綁材料弊端。
國民黨「固樑大作戰」火力不只瞄準林右昌，也咬定民進黨和公民團體唱雙簧；藍營持續擴大戰線，若能坐實雙方合流，藍綠升溫下，更有機會催出「不同意票」的基本盤。
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