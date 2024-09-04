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中選會公告罷樑 謝國樑「NET案4連勝」反擊

聯合報／ 記者張曼蘋邱瑞杰／連線報導
國民黨5名外縣市立委和基隆市長謝國樑、立委林沛祥，在東岸商場和循環站間的廣場宣講，號召民眾投下不同意罷免票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨5名外縣市立委和基隆市長謝國樑、立委林沛祥，在東岸商場和循環站間的廣場宣講，號召民眾投下不同意罷免票。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑罷免案十月十三日投票，中選會昨公告相關事項；謝國樑在答辯書中反擊，指基隆市府針對東岸商場產權，在司法訴訟上獲三連勝、行政機關審議結果也勝出，市府自始至終都依法行政，站得住腳，將持續守護市民財產不被財團侵占，也呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

中選會公告投票日期為十月十三日上午八時至下午四時，投票地點為基隆市各投票所。

謝國樑表示，他堅持守護市產，在東岸商場爭議相關案件中已獲四連勝，不論是司法訴訟還是行政審議，ＮＥＴ都敗訴或遭駁回。他也列舉大日公司及ＮＥＴ敗訴及遭駁回事項，強調市府始終依法行政站得住腳，「ＮＥＴ僅是企圖透過各種手段與程序，混淆大眾視聽」，籲市民支持他依法守護市產的決心。

答辯書也提及，謝國樑在市政上加速汰換老舊大型公車、響應二○三○公車電動化目標；推出乾淨家園與寧靜街坊專案；推動行人友善政策、實施騎樓整平計畫；兌現公益青年電動機車方案政見；推動一區一室內兒童樂園；建置線上健康照護平台；辦基隆「好孕乘三」計畫等，推動多項具體政策。謝國樑並呼籲市民踴躍投票。他認為，提升罷免案投票率，才真正體現民主的價值。

發動罷免的「山海公民拆樑行動」指出，謝的答辯書大篇幅寫市府勝訴，顯現謝未了解罷免理由書，毫無悔意。

對於藍營要求基隆前市長林右昌應該出來講清楚、說明白，林右昌市府時期發言人游本明表示，東岸商場的爭議點是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改造成亮點建設的林右昌。

投票率 謝國樑

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