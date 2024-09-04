忠烈祠秋祭 賴清德、韓國瑜同框唱國歌

昨天是九三軍人節，賴清德總統首度主持秋祭忠烈殉職人員典禮，向國民革命烈士靈位致祭，立法院長韓國瑜等五院院長與會陪祭，不過賴、韓兩人沒有互動。賴總統昨也透過臉書感謝國軍，守護國家安全、捍衛國家主權，並強調「民主自由是我們不可退讓的堅持，和平是唯一的選擇，繁榮是長治久安的目標」。

過去秋祭按一貫儀節，現場「奏國歌」，不過賴總統有微微張口唱國歌，韓國瑜則是嘴形明顯「用力」唱國歌。典禮結束後，賴總統也向烈士遺族代表握手致意。

賴總統說，明年度國防總體預算將會持續增加，除繼續強化不對稱戰力，也要讓國軍得到更好的訓練、裝備和照顧，成為更精實、現代化的鋼鐵勁旅，「要讓世界看見台灣軍民一體、守護國家的決心」。

國民黨主席朱立倫昨表示，在軍人節與抗戰勝利七十九周年，國民黨要向所有國軍將士表達最高敬意，國軍好，台灣才會好，當下包括兵源、軍購進度、教育和訓練等挑戰，政府須以最嚴肅態度推進；國民黨也會全力督促執政黨的國防預算。

此外，第七十九屆聯合國大會擬於十日在美國紐約聯合國總部開議，外交部昨舉辦推動參與聯合國案新聞說明會，強調首要任務為協助國際社會正確了解聯大第二七五八號決議文內容，包括該決議並未提到台灣、與台灣無關，中華人民共和國無權主張該決議代表台灣是中國的一部分，以及中國無權在聯合國體系代表台灣。至於是否請友邦提案辯論，外交部次長田中光表示，將維持穩健踏實的方式推動。