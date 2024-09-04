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新聞眼／國慶政治學 正統紅藍白回來了

聯合報／ 記者屈彥辰
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供

今年國慶主視覺昨天公布，熟悉的中華民國元素回來了。往昔在民進黨完全執政下，不見中華民國元素，取而代之的是鮮豔的顏色和需要講解才能理解的設計。立法院長韓國瑜兌現承諾，要辦好「中華民國的生日」。

今年國慶主視覺以青天白日滿地紅旗的紅、藍、白等三色為顏色主體，以國旗為中心，寫上「中華民國，生日快樂」，同時不忘台灣為根，於「中華民國，生日快樂」的下方，也以英文書寫，「A Beautiful Taiwan Today,A Better Taiwan Tomorrow.」同時顧及中華民國派的感受和台派的心聲。

即便如此，仍有親綠網友不願埋單，除了酸言酸語，亦作政治聯想，聲稱那是韓國瑜四年前競選總統時的「Ｈ」設計，結果遭國慶籌備委員會駁斥，認為「太會聯想」。

前總統蔡英文執政那八年，每逢國慶，主視覺引發的爭論從不間斷。國家的象徵，何以引發爭議？原因無他，國家認同分歧。

已故美國政治學家杭亭頓在「誰是美國人？」一書中點出，如果一國之人民不清楚自己是誰、自己的國家為何，遑論凝聚向心力。以此觀我國，逢不同政黨執政，意識形態反映於國慶主視覺的情況明顯可見。

馬英九總統時期，主視覺設計以中華民國元素為主，有助國人認同聚焦中華民國；到了蔡英文總統時期，中華民國元素遭偷天換日，除不見國旗的紅藍白三色外，「台灣國慶日」一詞曾成為設計主體，滿足台派的期待，卻也使台灣廣大以中華民國為認同依歸的民眾傷心。

藍白聯手成為國會多數，不僅讓韓國瑜當上國會龍頭，也順勢成為國慶籌備委員會主委（慣例由立法院長擔任）。韓國瑜是眾所周知的中華民國派，國慶主視覺一亮相，果然最能代表中華民國的「正統紅藍白」回歸。至少從今年起，被民進黨棄如敝屣的中華民國，終於回來了。

國慶 韓國瑜

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