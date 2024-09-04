國慶主視覺 中華民國回歸、台灣並存

今年雙十國慶主視覺昨天公布，以紅、藍二色組成雙十形狀和梅花，中華民國意象回歸。有別於前總統蔡英文執政時的國慶主視覺遭質疑刻意凸顯意識形態，今年國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，國民黨及民眾黨立委均對國慶主視覺表達肯定，強調「中華民國回來了」。

國慶籌委會秘書長吳堂安及大會處長虢恕仁昨開記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計等事項。吳表示，今年主設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍二色象徵不同聲音和意見，在愛國精神引導下，共同為台灣未來努力。

過去八年民進黨完全執政，國慶主視覺設計常引發議論；例如去年蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，前總統馬英九就批評中華民國國慶日變成「台灣國國慶日」，拒絕出席國慶大會，並表示「若再出席，形同為這樣繞彎、偷渡的台獨路線背書」。

此次國慶由韓國瑜負責籌備，韓多次在籌備會議中要求「辦好中華民國的生日」。吳堂安表示，今年主題「中華民國 生日快樂」，特別在線條中融合文化傳承的梅花與現代感圖形，凸顯在尊重歷史與傳統的基礎上的創新與發展，追求更美好的未來。

主視覺除以青天白日滿地紅旗的配色為主色，且在雙十中間加上梅花連結，此次也不忘台灣，以藍字英文書寫，「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」。

吳堂安說，今年由一群年輕設計師創作，以匿名方式支持國慶，慶籌會也尊重設計者想法。但有網友認為，主視覺暗藏韓國瑜選舉時夾克上的「Ｈ」，吳堂安笑說大家想像力豐富，並無其他影射跟含義。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，民進黨過往設計的主視覺多為綠色元素，想凸顯綠色執政，意圖將中華民國生日塑造成慶祝「台灣國慶」，格局太小，今年主視覺終於找回「中華民國」。民眾黨立委張啓楷認為，他要肯定韓國瑜，不但出現中華民國國旗，也在英文保留Taiwan元素，兼容並蓄。

韓國瑜昨在臉書說，這次設計充分展現中華民國特色與象徵、充滿對中華民國的熱愛，與身為中華民國一分子的驕傲，呼籲一同大聲祝賀：「中華民國、生日快樂！」