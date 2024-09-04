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新聞眼／跳出意識形態框架 賴政府有聽到嗎？

聯合報／ 記者李人岳
行政院昨天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，院長卓榮泰致詞。 記者林俊良／攝影
行政院昨天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，院長卓榮泰致詞。 記者林俊良／攝影

行政院昨天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，邀集半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等各領域事業代表達六十多人，產業界大老幾乎到齊；但是整天的會議與結論，卻看不到與台灣政治、經濟及社會息息相關的中國大陸因素。少了兩岸這塊拼圖，賴政府的經發藍圖走得通？

昨天會議結論洋洋灑灑，舉凡維護台灣ＡＩ科技主權及獨立性、發展大型語言模型、帶動百工百業及中小微企業ＡＩ轉型、中小微企業多元振興發展淨零及數位轉型、研議制定薪資政策等，彷彿經過一個下午的討論，已經為台灣過去的產業經濟瓶頸找到了病灶，開出了解方。

然而，在上述之外，行政院似乎完全漠視影響台灣政治、經濟及社會的中國大陸因素；彷彿一切的討論，都可以再也不管每天侵門踏戶的共機共艦騷擾，憑著眾人討論的建言，就可完整擘畫台灣未來數十年的發展藍圖。可是，台灣的缺工、低薪，能排除兩岸因素？產業界心心念念的ＡＩ藍海，中國大陸可能是競爭者、也可能是廣大市場，主事者可以完全排除兩岸的思考嗎？

賴清德卓榮泰的政治好惡，昭然若揭，但身為治國者，在訴諸「放眼世界」這樣的話術之外，如何能無視這個大到隨時影響台灣社會各層面的鄰居？

台積電前董事長劉德音昨天演說提到，美國現在所有的政策討論都一分為二，導致於所有人的思想都被框住，台灣也有這種危險，因此不要把任何議題框在親中、親美，要充分討論讓台灣強大的方法。劉德音語重心長，但當著卓榮泰面前沒說出口的是，要讓國家、產業強大，就不應、也不能被僵硬的意識形態框架限制，才能看得更高更遠。民進黨政府，看到這種高度與視野了嗎？

卓榮泰 經濟發展 行政院 賴清德

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「行政院經濟發展委員會」顧問會議 台積電前董座劉德音專題演講

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