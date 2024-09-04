卓揆：打造主權AI時代

行政院昨天召開經濟發展委員會第一次顧問會議，多位產業大咖針對租稅優惠、電力等基礎建設提出建言。行政院長卓榮泰回應表示，台灣應該進入主權ＡＩ應用時代，建立有台灣元素的大型語言資料庫及大型語言模型。低薪的問題也受到關注，行政院秘書長龔明鑫表示，政府將成立專案小組，定義出所謂的「低薪勞工」，並提出相關改善政策。

行政院經濟發展委員會第一次顧問會議，邀請高科技、金融、中小微等各產業界代表研商未來經濟政策，分別針對創新經濟、均衡台灣、包容成長等三面向進行分組討論，並提出建言。

在創新經濟中，台積電前董事長劉德音對於建構主權ＡＩ生態系、主權ＡＩ發展策略提出建言，認為台灣本地資料太少，應利用世界各國語言的資料及世界ＡＩ快速發展技術，與本地價值觀與文化相符合。劉德音與其他顧問也建議企業當年度投資新創事業或私募股權基金金額，可做為未分配盈餘扣抵項或加徵稅率優惠，依不同風險程度給予不同稅務優惠。

也有顧問提醒政府，台灣在發展大型語言模型過程中，應確保支持性資源穩定運作，除技術能力外，應就資料量、硬體費用，特別在基礎建設（電力消耗）方面，是政府應優先處理的面向，擁有足夠的計算資源和穩定電力供應，才能支援ＡＩ技術發展。

對於劉德音的建議，卓榮泰指出，台灣應該進入主權ＡＩ應用時代，台灣有很好的高科技製造產業、軟體設計也要迎頭趕上，應該建立有台灣元素的大型語言資料庫及大型語言模型，讓國人可以進入ＡＩ應用時代，同時還要引進公領域，讓所有中華民國台灣的人民感受到生活在智慧科技島。

龔明鑫：提改善低薪政策

此外，均衡台灣聚焦布建產業發展所需人力與人才，包容成長則以薪資提升議題受到關注，建議勞動部定義「低薪勞工」，以利相關改善政策的擬定。

龔明鑫表示，過去關心的最低薪族群，最低工資法已有規範，接下來政府將成立專案小組，定義出所謂的「低薪勞工」，並提出改善政策，例如其他國家有的薪資透明度專法，台灣是否也需要皆可討論。

卓：建人力需求觀測機制

對於如何提升薪資，卓榮泰提到，不會只關注提升軍公教加薪，對更廣泛的勞工階級，還要更快速加強提升薪資品質；他期待這一兩天，最低工資審議會可以在合理範圍內提出最低工資的想法。

卓榮泰也提到，應該定期建立產業人力需求的觀測機制，他說自己一直在思考究竟哪些產業缺工應該即刻補上，目前希望以最快速度針對觀光旅宿業，尤其因應東部歷經地震颱風後的人力需求。

對於年輕人關心的海外圓夢基金，卓榮泰認為，國家需要年輕人出國去學習國家戰略產業，尤其是國內還欠缺的高科技發展；年輕人的創意應該與國家的戰略思考需求雙軌並行。