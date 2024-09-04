白喊刪預算 監院：阻政治獻金查核

民眾黨立法院黨團主張修憲廢考監、刪除監察院預算。監察院昨天回應表示，尊重修憲程序及結果，但正在查核各政黨及候選人政治獻金申報案，若刪除必要業務費，將阻礙查核工作，影響廉政業務及政府透明。由於民眾黨主席柯文哲政治獻金爆出假帳風波，監察院的回應也被視為「踩民眾黨痛腳」。

民眾黨團昨舉行記者會表示，明年監察院預算高達新台幣十億九千萬元，但監察院已經變成「廢物院」，功能不彰；民眾黨團將提出憲法修正草案廢考監；明年度監察院預算，除人事費及財產申報費用外，其他預算將全部刪除。

監察院指出，監察院明年度預算案已隨同行政院民國一一四年度中央政府總預算案，在八月卅日送到立法院審議，待立法院開議及院會將總預算案交付各委員會審查後，監察院將針對預算案向司法及法制委員會說明；有關修憲廢除監察院的主張，監察院已多次對外說明，一切尊重修憲程序及結果。

監察院還表示，依政治獻金法規定，監察院處理政治獻金申報、公告及查核等業務，目前正就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調查，期許外界給予一定尊重，如果刪除必要業務費用，勢必阻礙查核工作的進行，進而影響廉政業務及政府透明。