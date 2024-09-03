謝國樑答辯指東岸商場4連勝 罷團：重點是違法治精神

中選會今天公告罷免基隆市長謝國樑理由書及答辯書等，謝國樑在答辯書指堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲4連勝。拆樑團體說，罷免重點始終都是市府違反法治精神。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，中央選舉委員會今天公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案的投票日期為10月13日、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間及每日罷免活動時間等事項。

拆樑行動發言人林茵茵表示，謝國樑的答辯書，先以大篇幅描寫市府在東岸商場案勝訴，顯現謝國樑根本未了解罷免理由書，罷免重點自始至終都是「市府未經過法律程序便強制執行」，違反法治精神。

林茵茵說，針對電動機車政策，謝國樑先以眾多附加條件，違背選前的「免費發送」承諾，罷免啟動後，突然極度放寬申請標準，導致基隆市必須編列新台幣27億元的高昂預算延續電動機車政策，基隆市庫要為謝國樑的跳票買單，若不及時罷免止損，難保基隆市不會走向破產的一天。

國民黨立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥，下午5時許前往基隆大武崙商圈，與謝國樑及多名黨籍議員與民眾互動，並呼籲民眾支持「不同意罷免」。

謝國樑表示，答辯書清楚表明，市府不但在東岸商場相關訴訟都勝訴，財政部也駁回NET提出的異議，最重要的是大日公司蘇姓負責人近日也被基隆地檢署起訴，一再顯示許多市民的想法是「不知道罷免團體到底在罷什麼東西」。

謝國樑說，罷免團體近期展開抹黑，只憑錄音就指稱他要求基隆市第二信用合作社，包括行員、課長等要動用出席造勢晚會名額，這是絕對不實且違反公職人員選舉罷免法，錄音很有可能是假的，要求罷免團體提出更詳盡的證據，假如被確定是不實的造謠抹黑，會有嚴重的法律問題，他要予以嚴厲譴責。市民已厭惡這場罷免，希望市府能好好做事。