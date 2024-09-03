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洪秀柱軍人節批賴清德搞內部鬥爭挑釁對岸 都是為選票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片

九三軍人節，國民黨前主席洪秀柱今天表示，賴清德總統為了選票，搞內部鬥爭洗滌人心，一再以似是而非的論點，重述八二三與黃埔軍校，並且在兩岸之間選擇尋釁對抗，試圖累積兩岸仇恨值轉化成自身抗中保台的選票力量。她要呼籲執政黨，真的不要小看人民的智慧。

洪秀柱指出，過去擔任立委與國民黨的黨職時，她與許多軍系朋友的關係相當親近。因此，當年看到陳水扁侮辱榮民，選舉時還批鬥前將領柔性政變，真為軍人與榮民朋友感到不值。陳水扁為推動黨政軍退出校園，民國94年起民進黨政府推動實施「全民國防教育法」，將高中以上校園教官的軍訓工作，改為以校園安全為主，逐步落實軍人退出校園。

洪秀柱說，97年國民黨重返執政後，前總統蔡英文領導的民進黨，在洪仲丘案期間更是以「國防布」羞辱全體軍人，更是讓大家義憤填膺。蔡英文任期結束前，全力推動教官退出校園。將教官在校園協助校園安全的工作，與轉型正義掛勾，明明白白的鬥爭這些身著軍裝的校安守護者。

洪秀柱說，在大家心目中，軍人形象即代表著國家形象，守護國家，「軍愛民、民敬軍」不是口號，而是一個國家是否團結一致的對外的信念。民進黨過去因政治立場，不斷詆毀鬥爭軍人，就算執政了仍不改霸凌軍人的醜陋惡行，偏偏還是有少數「巧克力」軍官對長官逢迎拍馬，似乎忘記軍人的信念是守衛國家捍衛主義，而非諂媚長官。

洪秀柱說，當前賴清德為了選票，搞內部鬥爭洗滌人心，一再以似是而非的論點，重述八二三與黃埔軍校，並且在兩岸之間選擇尋釁對抗，試圖累積兩岸仇恨值轉化成自身抗中保台的選票力量。她呼籲執政黨真的不要小看人民的智慧，當真的遇到兩岸因台獨挑釁面臨戰與和抉擇的那天，就是憤怒的人民站出來推翻詐騙政府的日子。

校園安全 洪秀柱 軍人節

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