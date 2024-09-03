林佳龍投書韓媒 聯合國納入台灣有助印太和平

外交部長林佳龍投書韓媒朝鮮日報，呼籲聯合國勿再隨著中國政府對過去決議的錯誤詮釋，讓台灣回歸聯合國系統，才可確保印太地區和平。

朝鮮日報2日刊出林佳龍專文，指出全球領袖今年持續透過七大工業國集團（G7）、歐盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國協（ASEAN）等多個雙邊及多邊場域強調維護台海和平穩定的重要性，但聯合國仍未採取具體措施因應中國在相關問題上造成的挑戰。

林佳龍指出，全球90%的高階半導體產品及人工智慧革命所需的多數先進晶片都在台灣製造，顯示台灣是全球供應鏈中不可或缺的夥伴；全球約半數的貨輪航經台灣海峽，台海和平穩定為國際帶來繁榮成果。

但中國持續加劇對台灣的挑釁作為，企圖片面改變台海現狀，並在印太地區擴張其威權主義，已對全球和平與安全造成嚴重威脅。

林佳龍表示，聯合國當前最迫切的工作是必須停止屈從於中華人民共和國的壓力，以及勿再扭曲聯合國大會於1971年通過的第2758號決議。

中國藉由惡意錯誤詮釋該決議，將之與「一中原則」不當連結，蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利，但中國主張的「一中原則」實際上與全球多數國家所採行的「一中政策」大相逕庭，也是北京為未來武力犯台建構法理基礎圖謀的重要一環。

林佳龍強調，北京的謬論不僅會改變台海現狀，更將危害印太地區的和平穩定，以及威脅以規則為基礎的國際秩序。北京當局近期公布的「海警法」即為灰色地帶戰術的一部分，意在強化中方不實的領域主張及擴張它的影響力，意圖控制國際水域，挑戰全球規範及主權主張。

林佳龍呼籲聯合國在即將召開的第79屆聯合國大會及「未來峰會」中討論這些攸關現今重要安全關切的問題，接納台灣有意義參與聯合國體系，這也是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。