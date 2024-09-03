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國慶主視覺重現國旗色 韓國瑜：充分展現中華民國特色
國慶籌備委員會今天公布國慶大會主視覺設計，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜晚間在臉書表示，這次設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛，與身為中華民國一分子的驕傲，呼籲大家一同為中華民國大聲祝賀，「中華民國、生日快樂！」
2024年國慶主視覺出爐，本次由韓國瑜主導並在10項設計中圈選出其中一項。今年國慶主視覺以藍色、紅色、白色國旗配色為主，雙十標誌中間還加入梅花圖案，下方標語為「中華民國生日快樂、A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，被視為中華民國國旗色調回歸國慶主視覺。
韓國瑜晚間在臉書表示，今天滿懷欣喜、誠心隆重地為大家揭曉今年中華民國113年的國慶主視覺設計。這次的設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛與身為中華民國一分子的驕傲。
韓國瑜說，國旗「青天白日滿地紅」的紅、藍、白三色，是代表國家精神的靈魂與傳承。國旗主題與國花梅花交織成一幅充滿力量與希望的畫面，正如我們對這片土地的熱愛與期許。
韓國瑜還說，這不僅是一幅美麗的作品，更承載著我們對中華民國最深切的情感與美好的祝願。每一處筆畫、每一抹色彩，都是我們在這個屬於中華民國的誕生之日，為國家獻上的真摯祝福與慶賀之意。
韓國瑜最後表示，今年讓我們帶著喜悅與自豪，一同為中華民國大聲祝賀、歡喜慶祝，「中華民國、生日快樂！」
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