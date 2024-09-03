九三軍人節 賴總統赴台南慰問八二三遺族呂陳氣

今天是九三軍人節，賴清德總統下午在國防部長顧立雄陪同下，前往台南新化慰問八二三遺族呂陳氣女士，並代表國家向其先夫呂松全致上敬意與感謝。賴總統表示，希望呂陳氣能好好照顧身體，政府會努力守護國家安全，帶給人民更好的生活。

總統府表示，賴總統抵達後，與呂陳氣親切話家常，關心她的生活起居及健康狀況。呂陳氣也與賴總統分享自己這些年來的工作、生活，以及孩孫們的現況。

賴總統讚賞呂陳氣的堅強、獨立，在那樣的年代與環境下生活，實在不簡單；賴總統也肯定呂陳氣教養有方，獨自將孩孫們養育長大，成為對國家社會有貢獻的優秀人才。

賴總統表示，他在九三軍人節特地前來探望呂陳氣，是要代表國家感謝其先生保家衛國的奉獻犧牲，並希望她能好好照顧身體，政府會努力守護國家安全，帶給人民更好的生活。