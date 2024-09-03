宣示進入主權AI時代 卓榮泰：應建立台灣元素語言模型

行政院召開經濟發展委員會第一次顧問會議，行政院長卓榮泰在聽取會議結論建言後表示，台灣應該進入主權AI時代，應該建立有台灣元素的大型語言資料庫及大型語言模型。卓榮泰並提到，應該確實掌握產業缺工的狀況，尤其如今最需要因應東部的需求，補足觀光旅宿業人力。

行政院經濟發展委員會第一次顧問會議，邀請高科技、金融、中小微等各產業界代表研商未來經濟政策，卓榮泰在會後表示，分組顧問分別針對3大主題、7項議題及若干子題提出許多深入看法及具體建議。

針對主權AI的發展，他指出，台灣應該進入主權AI應用時代。台灣有很好的高科技製造產業、軟體設計也要迎頭趕上，應該建立有台灣元素的大型語言資料庫及大型語言模型，讓國人可以進入AI應用時代，同時還要引進公領域，讓所有中華民國台灣的人民感受到生活在智慧科技島。

卓榮泰也提到應該定期建立產業人力需求的觀測機制，他自己一直在思考究竟哪些產業缺工應該要即刻補上，他希望以最快速度針對觀光旅宿業，尤其因應東部歷經地震颱風後的人力需求。

針對顧問群建議應訂定國家產業發展的頂層架構，卓榮泰也認為只要有上位正確的概念，才能引申出執行面的正確方向。

對於年輕人關心的海外圓夢基金，卓榮泰認為，國家需要年輕人出國去學習國家戰略產業，尤其是國內還欠缺的高科技發展而不只是發展興趣，當然年輕人出國後可累積世界觀和海外全球的朋友；年輕人的創意應該與國家的戰略思考需求雙軌並行。

對於如何提升薪資，卓榮泰提到他不會只關注提升軍公教薪水，對更廣泛的勞工階級，還要更快速加強提升薪資品質，對於最低工資將由審議委員會來審議，但考量消費者指數、國家經濟成長的現有條件下，如何兼顧勞工需求和中小微企業的衝擊，提出國人可接受的審議結果，他期待這一兩天最低工資審議委員會可以在合理範圍內提出接下來最低工資的想法。

卓榮泰說，他從顧問們的討論中看到更具體的方向，未來會透過更小型、更聚焦的議題，劃分更細小組別向顧問一一請教。他強調，台灣正在和世界競爭、和時間賽跑，討論會更頻繁密集，要讓人民感受到政府對所有議題都有準備。