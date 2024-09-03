陳智菡稱質詢未提840%容積 苗博雅還原打臉：沒料的高薪小偷

民眾黨主席柯文哲日前聲稱年初才知情京華城容積840%，但有網友翻出社民黨議員苗博雅2021年質詢，質疑京華城容積不合理，批柯說謊。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，當時並未算出容積840%。苗反嗆，當初她質詢這個議題柯沒有理會，陳現在還敢反過來攻擊，痛批柯文哲身邊剩下這些沒料的高薪小偷，不會解決問題只會咬提出問題的人，「原來台北市長這麼好當？」

苗博雅說，法院裁定的新聞稿寫道「就系爭20%之容積獎勵，其客觀上確有違法之情形」、「本案關鍵在於被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。」法院認定20%容積獎勵客觀上違法，當時質詢明確提出「20%自創容積獎勵沒有法律依據」。

苗博雅表示，她質詢內容和現在檢察官和法院認定違法的20%，準確率是百分之百，她早就提出警告，而且精準命中問題點，現在陳卻反過攻擊她、罵他，柯文哲身為市長，自己為違法決議蓋了章，卻說什麼都不知道，「原來台北市長這麼好當喔？」

苗博雅提到，有柯支持者說支持柯文哲是因為他清廉，不是期待他有能力。苗諷刺，那他不只比柯清廉，還知道京華城20%容積有問題，「我來當市長也不會比柯文哲差，怎不支持我？還要怪我？」痛批柯文哲就是要手下這些發言人打倒她就升官發財，但她一點都不怕，因為柯身邊只剩下逢迎拍馬，手尾錢變腳尾飯的沒料仔，「這才是柯從不可一世，淪為不信任度69%的根本原因。」