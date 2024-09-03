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傳退將起立聽中國國歌 國防部：若屬實將依法辦理

中央社／ 台北3日電

媒體報導退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席活動，起立聆聽中國國歌。國防部今天強調，情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章。因此，相關行為若經調查審認屬實，將依法辦理。

鏡週刊今天報導，退將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠遭安全單位掌握，8月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時也起立聆聽未迴避。

針對是否違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，國防部晚間接受中央社訪問回應，依兩岸條例規定，退役將領參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得依情節停止領受5年之月退伍給與的50%至100%。

國防部也提到，若情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章；若觸犯內亂外患罪，依國安法、國密法等規定處罰。

國防部強調，有關報載該退將赴陸行為，若經調查審認屬實，將依法辦理。

國防部 退將 黃復興黨部

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