藍綠白各提法案 交集少、難全過

新會期各黨紛紛拋出自己的優先法案，民進黨想要總預算與4個人事案儘速過關，但國民黨也提出《財劃法》、《吹哨者保護法》，還揚言要總統賴清德重提大法官人選；民眾黨則要制定「不法關說罪」、推動《尊嚴善終法》。綜觀三黨的優先法案重疊甚少，且很多還有意見相左，這些「優先法案」要全部通過的機會並不高。

三黨各端政策牛肉

民眾黨3日召開新會期優先法案記者會，列出制定「妨害司法公正罪」、「棄保潛逃罪」、「不法關說罪」與《揭弊者保護法》，還有《新聞媒體與數位平台強制議價法》、《尊嚴善終法》與《反歧視法》，並推動《不在籍投票法》、修改《衛星電視廣播法》，展現想要有所作為的企圖心。

至於國民黨的優先法案，書記長林思銘強調，國民黨原本希望召開臨時會，排審許多福國利民法案，包含《財政收支劃分法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《消防法》、《學生輔導法》、《吹哨者保護法》、《國家安全戰略法》與《核子反應器設施管制法》等，既然來到新會期，這幾個法案本會期都會優先推動。

民進黨方面，幹事長吳思瑤則表示，希望優先推動4個預算案及4個人事同意權案（NCC、考試院、公平交易委員會與司法院），還有體育及運動發展部成立的4個組織法、《社會救助法》、《都市更新條例》第65條、《學生輔導法》與《消防法》修法等法案。

財劃法有不同意見

綜觀三黨的優先法案，僅有藍綠在《學生輔導法》與《消防法》看來較有共識，藍白在《吹哨者保護法》上較有共識外，其他都是各自提案。其中，民眾黨還揚言要刪除監察院的非必要預算，還有緊盯農業部預算，國民黨團則要求賴清德重提大法官，許多法案有意見相左的狀況，有賴各黨的協商。

吳思瑤在媒體聯訪時釋出善意表示，只要符合社會正當性的福國利民法案都願意與在野合作，並希望在野黨能理性監督總預算。不過以《財劃法》為例，吳思瑤就表示要從長計議，國民黨團副書記長王鴻薇則說，國民黨版希望各縣市財政預算都有增加，批評民進黨不願將中央財政預算下放地方。

民眾黨立委黃珊珊則說，民眾黨團財劃法的版本，就是把中央政府正在做的事情法制化，要把現在進行的分配比例做調整。她認為國民黨的版本，讓大部分預算都下放到地方政府，似乎也不太妥當，但他們也反對民進黨已25年不改的財劃法版本。這樣看來，《財劃法》在本會期卡關的機會仍很高。

法案處理方式不同

回顧上個會期，各黨針對不同法案的處理方式不同：國會改革就是明顯的朝野對抗，但例如幫村里長加薪、《打詐新法》、《再生醫療雙法》與《陸海空軍懲罰法》等法案就朝野一起通過，但如《花東交通三法》、要求政府開放陸客等爭議法案，則是用無法定效力的主決議通過來替代。

三黨雖然新會期蓄勢待發，但各有法案下，還牽涉到人事同意權與總預算，勢必會有各種黨團協商與妥協。因此，雖然三黨陸續公佈「優先法案」，但大多仍是宣示性的喊話，全部要通過的機會並不高。







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