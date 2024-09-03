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罷團控動員二信出席謝國樑造勢 藍指假訊息將告發

中央社／ 基隆3日電
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照

拆樑團體指控基隆市長謝國樑要求基隆二信動員出席造勢晚會，國民黨基隆市黨部今天表示，罷免團體散播不實訊息，將委任律師提出告發。拆樑團體回應，手上握有證據，不會退縮。

國民黨基隆市黨部指出，罷免團體散播不實消息的行為恐有違反公職人員選舉罷免法疑慮，為端正選風，黨部將委任律師向基隆地檢署提出告發。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，罷免團體散播不實訊息，誤導社會大眾的行為超出可以忍受的政治活動範圍，企圖以錯假訊息影響投票結果的行為非常令人不齒，國民黨不會任由罷免團體造謠卻不用負起責任，決定向基隆地檢署提出告發，讓造謠者為自身言論負責。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，罷免團體公布的內容包含2段清楚表明有合作社動員行為的錄音檔，國民黨的回應或許還可以騙外縣市民眾，但在基隆，二信集團動員才是常態。

李晏蓉說，只是這一次，罷免團體必須成為公開這種惡行的第一槍，罷免團體手上握有證據，面對國民黨操作輿論的「告發」手段，不會有任何的退縮。

「拆樑行動」昨天表示，日前收到錄音檔，提及謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社，上至經理、下至一般行員，都必須在9月6日造勢晚會（謝國樑已宣布改為10月初）前交出動員名單，並要求達到經理動員65名、課長動員55名、一般行員動員4名的「業績」。

國民黨 罷免 謝國樑

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