2026藍綠決戰賴清德本命區 TVBS民調：僅陳亭妃勝謝龍介

距離2026年地方大選還有2年多，但角逐台南市長大位者逐漸明朗，民進黨的熱門人選包括立委陳亭妃、林俊憲、王定宇，國民黨則是立委謝龍介。根據媒體最新民調顯示，謝龍介若是對上林俊憲、王定宇，民調均勝出；不過，謝龍介若是對上陳亭妃，陳亭妃以46％的支持度領先謝龍介的35％。

「TVBS民調」今天公布2026年台南市長可能人選民調，分別調查謝龍介對上林俊憲、王定宇、陳亭妃的民調。在林俊憲對上謝龍介的組合中，兩人勢均力敵，林俊憲拿到37％、謝龍介則有38％。在王定宇對上謝龍介的組合中，王定宇獲得35％，謝龍介則拿到40％。在陳亭妃對上謝龍介的組合中，兩人差距來到11％，陳亭妃囊括46％，謝龍介則拿到35％。

進一步交叉分析陳亭妃和謝龍介的組合，在各個年齡層中，謝龍介僅在30至39歲這個年齡層中小贏陳亭妃2％，其他年齡層均輸給陳亭妃，其中又以20至29歲的差距最多，陳亭妃拿到過半的54％支持度，謝龍介僅有28％。值得一提的是，若交叉比對民眾黨支持者的動向，僅28％支持陳亭妃，卻有高達55％支持謝龍介，另有16％未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於113年8月27至8月30日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1102位20歲以上台南市民，其中拒訪為200位，拒訪率為18.1％，最後成功訪問有效樣本902位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。