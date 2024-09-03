快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首例議會層級！ 金門議長洪允典罷免投票9月9日確定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，訂9月9日投票。圖／報系資料照
金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，訂9月9日投票。圖／報系資料照

金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，內政部今表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程，及預留可能的氣候因素影響等緩衝時間，已決定在9月9日上午9時30分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議，這次議長罷免投票是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例。

內政部說明，依照地方制度法第46條規定，內政部應在收到縣（市）議會議長罷免案25日內，召集罷免投票會議。這次金門縣議員罷免議長的提案書在8月21日送到內政部，依法最遲須在9月16日前召集該會議員罷免投票。

內政部表示，收案後持續與金門縣議會溝通準備選務作業所需時間，及確定無法進行投票會議的日期，並將前述各項原因納入整體考慮後，訂9月9日投票。

內政部指出，這次是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例，除依法辦會議召集作業外，也與金門縣議會保持密切聯繫，後續將持續協助金門縣議會依法落實相關會議準備工作，並研議實務執行上可能發生的問題，讓當天會議合法進行。

投票 罷免 金門

延伸閱讀

金門議長罷免案 洪允典面臨「大位」保衛戰結局難料

相關新聞

柯文哲支持者墜樓亡 民眾黨：參與聲援遭受言語霸凌

新北市永和區今天發生一起墜樓案，外傳死者為民眾黨主席柯文哲支持者，上周還與網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突。對此，台灣民眾...

首例議會層級！ 金門議長洪允典罷免投票9月9日確定

金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，內政部今表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程，及預留可能的氣候因素影響等緩衝時...

民眾黨團擬刪預算 監察院：阻礙政治獻金申報查核

民眾黨團主張修憲廢考監、刪除監察院預算。監察院今天表示，尊重修憲程序及結果，但正在查核各政黨及候選人政治獻金申報案，若刪...

1件國民法官案要花2390萬元？ 司法院：數字不能這樣相除

國民法官法去年1月上路，反對國民法官制度的台灣陪審團協會等團體今召開記者會，稱制度相關預算高達3億1079萬元，平均每件...

罷團控動員二信出席謝國樑造勢 藍指假訊息將告發

拆樑團體指控基隆市長謝國樑要求基隆二信動員出席造勢晚會，國民黨基隆市黨部今天表示，罷免團體散播不實訊息，將委任律師提出告...

2026藍綠決戰賴清德本命區 TVBS民調：僅陳亭妃勝謝龍介

距離2026年地方大選還有2年多，但角逐台南市長大位者逐漸明朗，民進黨的熱門人選包括立委陳亭妃、林俊憲、王定宇，國民黨則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。