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民眾黨團擬刪預算 監察院：阻礙政治獻金申報查核

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團擬刪預算，監察院表示，阻礙政治獻金申報查核。圖／聯合報系資料照片
民眾黨團擬刪預算，監察院表示，阻礙政治獻金申報查核。圖／聯合報系資料照片

民眾黨團主張修憲廢考監、刪除監察院預算。監察院今天表示，尊重修憲程序及結果，但正在查核各政黨及候選人政治獻金申報案，若刪除必要業務費，將阻礙查核工作，影響廉政業務及政府透明。

台灣民眾黨立法院黨團今天舉行記者會表示，明年監察院預算高達新台幣10億9000萬元，但監察院已經變成廢物院，功能不彰。民眾黨團將提出憲法修正案廢考監；明年度監察院預算，除人事費及財產申報費用外，其他的預算將會全部刪除。

監察院指出，監察院明度預算案已隨同行政院114年度中央政府總預算案，在8月30日送到立法院審議，待立法院開議及院會將總預算案交付各委員會審查後，監察院將再針對預算案向司法及法制委員會說明。

監察院表示，依憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額半數，即通過的法定程序。

監察院指出，有關修憲廢除監察院的主張，監察院已多次對外說明，一切尊重修憲程序及結果；關於修憲廢除監察院，監察院尊重立法院決定及民意共識。依政治獻金法規定，受理政治獻金申報的機關是監察院，監察院處理政治獻金申報、公告及查核等業務。

監察院表示，目前正就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調查，期許外界給予一定尊重，如果刪除必要業務費用，勢必將阻礙查核工作的進行，進而影響廉政業務及政府透明。

修憲 政治獻金 監察院

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