民眾黨公布優先法案 揭弊者法藍白都提

公開媒體補助來源、推動《反歧視法》、廢考監與不在籍投票與制定安樂死法源，民眾黨雖因主席柯文哲深陷爭議風暴，但立院仍積極提多項法案！民眾黨立委黃國昌表示，很多改革都是民進黨說要推卻一直跳票的法案，例如修憲廢考監、《揭弊者保護法》與不在籍投票，他們都會積極推動。

藍白都想推揭弊者

黃國昌表示，希望在新會期強化刑事偵查程序人權保障，增訂「妨害司法公正罪」、「棄保潛逃罪」與「不法關說罪」，還有持續推動制定《揭弊者保護法》、 廢除考試院與監察院與下修公民權至18歲的修憲。同黨立委張啟楷直言，監察院日前僅糾正農業部進口雞蛋專案，未彈劾失職官員，已成「廢物院」，應凍結人事與維持費以外之預算。

「新聞放在數位平台應獲得分潤！」張啟楷表示，他將優先推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》，讓媒體能獲得廣告分潤；以2日媒體在北檢守候多日，將新聞放到數位平台為例，就應該獲得報酬。另外搭配修改《衛星電視廣播法》，電視新聞業者有「公開發行」、「股權資訊揭露」、「財務資訊揭露」與「採購、補助與廣告收入來源揭露」的義務。

該推動安樂死了

同黨立委陳昭姿直言，台灣有74.8%民眾希望能推動安樂死，因此希望制定《尊嚴善終法》，並搭配目前的《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權益法》，若病友有「無法治癒的疾病與無法緩和的痛苦」，向醫生提出3次嚴謹程序申請後，方得施行安樂死，希望藉此減緩許多安寧病友的痛苦。

「新住民被歧視應該有民事補償！」同黨立委麥玉珍指出，未來將修訂《反歧視法》，讓民事救濟作為受歧視或騷擾的救濟方式；她也會推動《不在籍投票法》，讓公投與其他選舉都可適用，並僅限於中華民國自由地區通訊投票，也要推動「電子不在籍投票」。

藍綠也有優先法案

至於國民黨的優先法案，黨團2日曾召開記者會說明，書記長林思銘強調臨時會本來就希望排審許多福國利民法案，包含《財政收支劃分法》、《老人福利法》、《就業服務法》、《消防法》、《學生輔導法》、《吹哨者保護法》，這幾個法案本會期都會優先推動。

民進黨幹事長吳思瑤則表示，希望優先推動4個預算案及4個人事同意權案（NCC、考試院、公平交易委員會與司法院），還有體育及運動發展部成立的4個組織法、《社會救助法》、《都市更新條例》第65條、《學生輔導法》與《消防法》修法等法案。

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