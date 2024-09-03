民眾黨團優先法案 陳昭姿擬推尊嚴善終法

民眾黨團今天公布新會期優先法案，民眾黨立委陳昭姿將推動尊嚴善終法。陳昭姿今天表示，超過7成的民眾支持台灣推動安樂死，修法方向搭配安寧緩和醫療條例及病人自主權利法，完整保障人性尊嚴，並確保過程經醫師評估及病人自主意願的嚴謹程序下進行。

第11屆立法院第2會期昨天開始進行報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，今天上午在立法院民眾黨團召開記者會，公布新會期優先法案。

陳昭姿指出，安樂死議題在台灣一直有許多爭論，而她也收到很多陳情，且根據民調顯示，超過7成的民眾支持台灣推動安樂死，其中近6成民眾認為安樂死可以讓人有尊嚴的死亡。

陳昭姿表示，新會期她將推動「尊嚴善終法」草案，修法方向是搭配安寧緩和醫療條例及病人自主權利法，使人性尊嚴的人權價值才能完整保障，並確保整個過程，經醫師各方評估及病人自主意願的嚴謹程序下進行。

陳昭姿提到，實施對象為 「具有無法治癒之疾病及無法忍受之痛苦」的病人，包括最低意識狀態和永久植物人，病人需親自且明確向主治醫師提出3次申請程序，不能簽具書面聲明者，應指定1名20歲以上具完全行為能力者，但有法定排除對象。

陳昭姿強調，「每個人有生就有死，所以當他離開的時候會是一個有尊嚴的、有自主的方式離開」，這就是尊嚴善終法的精神，這都代表台灣的民意脈動，當然牽涉生死議題，修法會相當嚴謹。