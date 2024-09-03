聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐巧芯將出席美台國防工業會議 談在野黨看國防預算
國民黨立委徐巧芯將出席在美國舉辦的2024美台國防工業會議並發表演說，徐巧芯今天表示，主要會談在野黨對於國防預算的看法，也會援引一些案例跟數據做說明，並把國民黨的立場對美方直接說明。
2024美台國防工業會議（U.S.-Taiwan DefenseIndustry Conference）將在9月21日至24日於美國費城舉行，將針對台海灰色地帶的局勢、為台灣威懾和防禦提供適當資源、台灣如何應對解放軍入侵，以及2024美國總統大選潛在影響進行討論。
根據會議網站公布的資料顯示，國民黨代表團成員有國民黨國際部主任黃介正、國民黨立委徐巧芯，以及空軍退將田在勱將出席會議，其中黃介正及徐巧芯將在會中發表演說。
徐巧芯受訪表示，休會期間她都在籌備新會期的題目，以及準備「美台國防工業會議」，以及選民服務和地方行程。此次出席會議發表演說，主要會談在野黨對於國防預算的看法，也會援引一些案例跟數據做說明，並把國民黨的立場對美方直接說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言