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徐巧芯將出席美台國防工業會議 談在野黨看國防預算

中央社／ 台北3日電
立委徐巧芯（圖）今天在立法院舉辦動保法修法公聽會，邀請動保團體與相關單位代表，共同研究動保法「全面禁止山豬吊」條文。聯合報記者許正宏／攝影
立委徐巧芯（圖）今天在立法院舉辦動保法修法公聽會，邀請動保團體與相關單位代表，共同研究動保法「全面禁止山豬吊」條文。聯合報記者許正宏／攝影

國民黨立委徐巧芯將出席在美國舉辦的2024美台國防工業會議並發表演說，徐巧芯今天表示，主要會談在野黨對於國防預算的看法，也會援引一些案例跟數據做說明，並把國民黨的立場對美方直接說明。

2024美台國防工業會議（U.S.-Taiwan DefenseIndustry Conference）將在9月21日至24日於美國費城舉行，將針對台海灰色地帶的局勢、為台灣威懾和防禦提供適當資源、台灣如何應對解放軍入侵，以及2024美國總統大選潛在影響進行討論。

根據會議網站公布的資料顯示，國民黨代表團成員有國民黨國際部主任黃介正、國民黨立委徐巧芯，以及空軍退將田在勱將出席會議，其中黃介正及徐巧芯將在會中發表演說。

徐巧芯受訪表示，休會期間她都在籌備新會期的題目，以及準備「美台國防工業會議」，以及選民服務和地方行程。此次出席會議發表演說，主要會談在野黨對於國防預算的看法，也會援引一些案例跟數據做說明，並把國民黨的立場對美方直接說明。

國民黨 國防預算 徐巧芯

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