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柯文哲支持者墜樓亡 民眾黨：參與聲援遭受言語霸凌

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲遭到北檢聲押，民眾黨支持者「小草」聚集抗議司法不公。記者侯永全／攝影
民眾黨主席柯文哲遭到北檢聲押，民眾黨支持者「小草」聚集抗議司法不公。記者侯永全／攝影

新北市永和區今天發生一起墜樓案，外傳死者為民眾黨主席柯文哲支持者，上周還與網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突。對此，台灣民眾黨證實，該名死者為黃姓黨員，曾經挺身參與聲援柯文哲活動，甚至遭受言語霸凌遭網路公審，民眾黨絕不姑息。

民眾黨發言人戴于文稍早透過文字表示，有關黃姓黨員墜樓身亡一事，民眾黨感到哀痛與遺憾，後續將協助家屬完成後續事宜。

民眾黨指出，黃姓黨員積極參與民眾黨事務，對社會議題表達深切關懷，柯文哲遭受司法不公對待之時，也有挺身參加北檢前的聲援活動，「如今聽聞憾事，台灣民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。」

民眾黨表示，上周在參與公民行動時，黃姓黨員遭受言語霸凌，甚至把畫面放上網遭到公審、予以嚴厲譴責，「對於網路霸凌，我們絕不姑息」。同時，民眾黨也要呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣並肩努力。

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台灣民眾黨 柯文哲 網路霸凌

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