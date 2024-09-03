1件國民法官案要花2390萬元？ 司法院：數字不能這樣相除

國民法官法去年1月上路，反對國民法官制度的台灣陪審團協會等團體今召開記者會，稱制度相關預算高達3億1079萬元，平均每件結案的案件花費「2390萬元」，等同可在台北買1間房，認為司法院資源分配的不合理。司法院指協會錯誤引用2023年度法定預算，計算方式也失精準，且年度預算未達執行預期時，須繳回國庫，無浪費公帑。

司法院表示，去年度國民法官業務經費的法定預算合計2億211萬元，非台灣陪審團協會所述的3億1079萬元，考量各地方法院國民法官業務經費，除使用於印製及郵寄通知書、支應國民法官等人的日旅費及相關必要費用外，還要支應包含制度推廣費用以及法院人員研習訓練費用等項目，協會徒以繫屬於各地院案件數「相除」，計算出個案所需經費，錯誤引用2023年度法定預算，計算方式也不精確。

司法院說明，地方法院國民法官法庭打造為資本門投入，除國民法官案件之外，一般刑事案件也可以使用國民法官法庭的硬體及科技設備，同時也可作為與民有約、法治教育宣導、模擬法庭及法律戲劇借用拍攝使用。各地院編列國民法官業務相關預算，國民法官、備位國民法官、候選國民法官的日費及旅費占該預算的八成左右，其次為通知候選國民法官、備選國民法官的郵資及通知書印製費用，統計2024年1月1日至8月31日止法院收案數為109案，與2023年同期的54案相比，收案數已達2倍。

去年上半年國民法官案件多數處於準備程序階段，還沒支應國民法官等的日旅費，司法院認為雖有預算執行率較低的情形，但因繫屬案件已陸續進入選任程序、審理程序，因此至今年8月底，執行率已明顯上升。

陪審團協會指司法院公布的「2023年國民參與審判案件實施情形報告」只有量化數據，且資料分析的深度不足、缺乏與其他制度對比、報告功能與定位不明，司法院也說明是依照「民眾認知度」、「國民法官問卷調查結果」、「國民參與審判案件實施情形」、「國民參與審判制度年度成效評估」四大主題分階段發布，協會混淆、誤會各報告的定位及內容。

司法院表示，國民參與審判制度成效評估委員制今已召開6次例會，除就現今國民參與審判制度現況、問題點討論外，還設定今後觀察議題，以完善國民參與審判制度。