救柯不力 民眾黨八大立委各有暗盤？

民眾黨主席柯文哲失去自由整整70小時，感嘆受盡壓迫與凌辱。不過卻有網友質疑八大立委救柯不力，不只沒有積極動員支持者到場，所以小草始終不多，而且連柯在羈押宣判時都沒有幾位立法委員在外等候結果，因此有人懷疑是不是暗自有盤算。

網友在PTT質疑，柯文哲被帶走後，「民眾黨從週四開始，就每天開記者會說明」，但是內容很沒意義，讓人懷疑「民眾黨為什麼要每天開沒意義的記者會」？

網友列舉「8.29 柯文哲總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」、「8.30 中央委員會會後記者會」、「8.31 戳破北檢謊言 捍衛正當程序」、「9.01 檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」，雖然例行記者會，但是「民眾黨開的記者會，又解釋不出什麼」。

網友說，民眾黨的記者會居然一直都在「吵程序正義、吵偵察不公開」，讓人忍不住問：「你們在鄭文燦被起訴、被聲押羈押時，有去捍衛鄭文燦的人權嗎？」

民眾黨有八大立委，何以在黨主席落難這種重大危機時，只會吹冷氣開記者會，而且訴求相當模糊軟弱，似乎救柯不力？除了有立委可能想代理黨主席之外，有網友認為還跟兩年條款有關。

因為民眾黨有規定，不分區立委任期只有２年，2年到期之後就請辭由後續不分區名單遞補。據了解民眾黨現任8名不分區立委先前已有簽署同意書。

現在2年任期只剩下不到5個月就到期，換句話說，民眾黨八大立委都已面臨即將卸任的壓力。不過，如果柯文哲主席現在出事了，黨內恐怕無人有實力可以要求八大立委在2年任期一到就乖乖請辭。是否因為這樣而影響了八大立委的救柯力道，讓人不免好奇。

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