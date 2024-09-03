國慶大會主視覺強調團結共榮 將抽500名民眾觀禮

113年國慶主視覺今天公布，慶籌會秘書長吳堂安說，國慶主題是「中華民國生日快樂」，主視覺是紅、藍兩色組成雙十形狀和梅花組合；國慶大會5日起開放民眾登記，20日抽出500名民眾觀禮。

中華民國各界慶祝113年國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安，以及大會處長虢恕仁下午在立法院舉行記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計。主視覺由藍紅兩色組成雙十圖案，在中間加入梅花，英文部分則是A Beautiful Taiwan Today,A BetterTaiwan Tomorrow.

吳堂安表示，今年國慶主題是「中華民國生日快樂」，主視覺設計是雙十形狀輔以梅花，強調團結共榮理念，設計團隊使用國旗元素紅、藍兩色，藍色象徵自由和平、紅色則是愛國熱忱，代表台灣融合不同聲音與意見，在愛國精神領導下，共同為台灣未來繼續努力。

吳堂安指出，設計團隊用線條來融合文化傳承，包括梅花與現代感圖形，梅花是中華民國的國花，代表堅韌、美麗，也有深厚文化與歷史意涵。設計中也有現代感的圖形設計，結合創新與傳統，追求中華民國更美好的未來。

虢恕仁說，今年國慶援例開放500名民眾登記、入場，官網從9月5日到12日開放報名，18歲以上、持有身分證國民皆可報名參加，9月20日中午公布電腦隨機抽籤結果，抽中會以簡訊、電子郵件通知，確認參加後並寄發邀請卡、觀禮證。

吳堂安表示，今天公布的主視覺只是原則性的，至於是否會有動態呈現，還會有很多種變化，會有流動性的設計，不會只是今天看到的樣子。

媒體詢問，從110年起國慶主視覺中都會以TaiwanNational Day作為國慶英文名稱，今年卻沒有。吳堂安指出，今年主題就是「中華民國生日快樂」，英文是敘述性的，算是個副標的概念。

吳堂安表示，如果直接翻譯變成Republic of ChinaHappy Birthday就會比較死硬，「中華民國名稱在全世界是無庸置疑的，不用探討它」，如果只是照翻就沒有文字意義，是期許有個未來。

另外，歷年國慶活動是由「文總」團隊負責，外界關注今年是否仍由文總處理。吳堂安說，中華文化總會循例每年都是國慶委員之一，對籌備會來講是重要夥伴，今年很多國慶活動，文總都有提供意見，包括主視覺的設計概念、方向，他們都有參與，還有很多庶務，「其實文總並沒有缺席」。

吳堂安指出，今年是由台北市政府辦理國慶晚會，10月5日時將邀請國家元首、外交使節、歸國僑胞、民眾參與，台北市希望邀請知名演唱者，相關索票資訊，台北市會再安排時間公布。

至於是否會邀國外學校、團體來台參與國慶表演，虢恕仁表示，這次並沒有規劃邀請國外團體演出，國內就有深具意義、專業的團體，後續適當時機會再公布。