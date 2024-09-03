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國慶雙十主視覺公布 慶籌會：由韓國瑜圈選

中央社／ 台北3日電
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供 張曼蘋
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見。圖／慶籌會提供 張曼蘋

國慶籌備委員會公布國慶主視覺，引發討論。慶籌會秘書長吳堂安今天表示，歷年國慶主視覺都由歷任慶籌會主委、立法院長來選定，今年也循程序簽辦，跟設計者溝通，提供多樣設計，由立法院長韓國瑜圈選。

國慶籌備委員會今天在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，下方則寫著「中華民國生日快樂」，以及國旗在中央，並以英文融入台灣元素。

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安、大會處長虢恕仁今天下午在立法院召開記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計、開放500個名額讓民眾報名入場觀禮等事項。

外傳慶籌會主委、立法院長韓國瑜曾指示國慶主視覺要有中華民國的元素，吳堂安指出，今年國慶主題就是中華民國生日快樂，而主視覺的設計是出自同一批年輕、充滿熱情、創意的設計師，有設計很多樣式，由韓國瑜圈選。由於設計師希望匿名，慶籌會也表示尊重。

吳堂安提到，國慶主視覺在設計中，一定會有很多種圖案，歷年國慶主視覺，都由歷任慶籌會主委、立法院長來選定。今年在籌辦業務中，會跟設計者溝通，提供多樣設計，最後圈選出來，就是今天大家看到的主視覺。

吳堂安談及，歷年慶籌會都包含秘書處、大會處、晚會處、煙火處等相關分工，慶籌會的運作一直都很穩定，韓國瑜也都很支持慶籌會，所以有關國慶主視覺就是循程序簽辦，提供很多樣式給韓國瑜勾選，這在行政作業上不是問題，溝通上也都執行無礙。

媒體詢問，有網友認為今年的國慶主視覺很像韓國瑜選總統時飛行夾克上的「H」，吳堂安回應，大家想像力豐富，仔細看就是雙十節國慶，並無其他影射跟含義。

國慶 設計師 韓國瑜

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