罷免團體駁謝國樑答辯書 稱謝無可救藥政策荒腔走板

中選會今公布基隆市長謝國樑罷免案相關資訊，謝的答辯內容曝光，呼籲市民支持他依法守護市產的決心。罷團表示，罷免重點始終都是「市府未經過法律程序便強制執行」，違反法治精神。謝國樑的代名詞是「撒錢」、「作秀」、「高高在上」，是必須要被罷免下來的基隆市長。

中選會公告罷免案投票日是10月13日，公告中也見謝國樑答辯書，謝指針對東岸商場產權，市府在司法訴訟上獲3連勝、行政機關審議結果也勝出，足見自始至終都是依法行政，站得住腳，將持續守護市民財產不被財團侵佔，也呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

發動罷免的「山海公民拆樑行動」表示，礙於行政流程，罷免理由書必須與第1階段提議書一同送至選委會，因此後續許多荒腔走板，且足以執行罷免的市政決策無法未卜先知，由此更可見謝國樑的無可救藥。

罷團說，謝國樑的答辯書大篇幅描寫市府勝訴，顯現謝根本未了解罷免理由書，罷免重點自始至終都是「市府未經過法律程序便強制執行」，此時謝依舊是「強盜案」的偵字案被告，毫無悔意。

電動機車政策部分，罷團指謝國樑先以眾多附加條件，違背選前「免費發送」承諾。罷免啟動後，突然放寬申請標準，導致基隆市必須編列27億元的高昂預算延續政策，若不及時罷免止損，難保基隆市不會走向破產的一天。

謝國樑引以為傲的「騎樓整平」，罷團說，必須提醒市民，緊接著而來的將是滿滿的桌椅塞滿騎樓，謝國樑聲稱仿造他國「街道傢俱」，卻忘了基隆人口組成、騎樓樣態等各方面，都不適合將店家桌椅延伸至騎樓。

罷團問謝市府，是否考量過身障人士及育兒家庭需求，難道要一邊路過，一邊移車，還是移桌椅？不是在地上貼個綠腳丫，在紅綠燈上多了標語，就叫做行人友善，外人看來只覺得多此一舉，極度可笑。

謝國樑聲在汰換老舊公車，罷團指事實是市公車「每日一拋錨」，市府甚至將車門脫落的意外，怪罪到乘客過多擠壓造成。試問何時看到其他縣市的公車門，有因為乘客多而脫落？有錯誤就該承認，不是一再狡辯。