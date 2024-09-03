【重磅快評】責任不能全推邵琇珮 柯文哲蓋6章要負多少？

台北市政府都委會執行秘書邵琇珮被指為京華城案關鍵共犯，前天返國，昨天遭搜索約談，北檢晚間諭知無保請回並限制出境；民眾黨主席柯文哲躲過司法首劫，一早為她說「公道話」，指公文多人簽字，不可以把責任全推給她。但柯文哲自己不也在京華城公文上蓋了六個章，又怎能說「我不知道」，把責任得一乾二淨？

邵琇珮曾任都發局科長、總工程司，被認為在相關會議中「指導」京華城取得額外增加20％容積獎勵，昨天她到案接受約談，破除之前「畏罪潛逃」的說法，而彭振聲之前裁押理由中列有邵琇珮疑為共犯畏罪潛逃，如今邵到案是否有利彭振聲抗告，仍有待觀察。

邵琇珮被檢方請回後， 為專心配合檢廉調查，已向市府請假，業務則由他人暫代，外界無從得知她的說法。柯文哲一早受訪痛批民進黨已變成新黨國體制之際，也一併為邵琇珮被約談說「公道話」，稱一個公文如果那麼多人簽字，最後不可以把責任全部推給一個人，哪有這樣的？

柯文哲沒有為彭振聲發聲，卻為邵琇珮說公道話，或許邵琇珮真有情有可原之處。台北市議員游淑慧即曾以是老同事身分私下找過邵問京華城案，發現邵講話的時候全身僵硬發抖，游相信邵是被逼的，希望檢方能明查。柯文哲如果是出於關懷立場為邵說話，倒也無可厚非。

但奇怪的地方就在於柯文哲的邏輯，柯文哲說公文那麼多人簽字，不可以責任全部推給邵琇珮，但柯文哲忘了自己在公文上處處留印，又怎能以「直到今年三、四月才知道京華城容積率840%」為由來卸責？

市議員簡舒培說得很清楚，指京華城案是柯文哲交辦都發局，應曉薇便當會後，都發局開會協助解決更獎勵方式，京華城送都市計畫變更草案准用都更條例，隔天都發局擬好專簽給柯，最終容積高達840%，柯蓋章決行，公展公文中柯總共蓋6個章，自己蓋、自己寫日期，如果責任不能全推給邵琇珮，柯文哲蓋了六個章，要負多少責任呢？

柯文哲說他是今年三、四月才知道京華城有840%容積率，身邊的人不斷為他消毒。發言人吳怡萱說柯不知道的是京華城案中間的審議過程；黃珊珊說，柯接到陳情按照程序交辦，後續由局處依法辦理，「但是簽署公展之後，就是交由相關單位依法辦理。」。兩人能為柯消毒多少？見仁見智。

事實上，除了公展公文上蓋了六個章，根據台北市議會京華城案調查小組報告，京華城案幾個關鍵決策，包括柯文哲一次交辦、2次親簽公文、3次會議指示，讓京華城案達到容積840%，柯文哲幾乎無役不與。回過頭來再問柯文哲，如果責任不能全推邵琇珮，那誰要負最大責任？