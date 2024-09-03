【即時短評】中華民國元素消失八年 韓國瑜當了重拾的人

今日國慶籌委會公布今年國慶主視覺，熟悉的中華民國正式回歸，主視覺以青天白日滿地紅旗的配色為設計主體，在雙十視覺意象上，再加上國花「梅花」連結雙十。在負責籌辦國慶的立法院長韓國瑜手上，中華民國終於「校正回歸」。今年可謂是增添了滿滿的中華民國元素。

主視覺公布後，有親綠網友顯不埋單，甚至懷疑主視覺是以立法院長韓國瑜2020年參選總統時的「Ｈ」設計為主體。然而，這都是過度聯想，韓國瑜是個「中華民國派」，毋庸置疑。

今年國慶主視覺設計簡單明瞭，主旨即「中華民國，生日快樂」，中華民國為主體的同時，亦不忘台灣也是根，在「中華民國，生日快樂」底下，以藍字英文書寫，「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow.」（今日台灣美，明日台灣好）。

對比民進黨2016年至2023年完全執政，行政、立法一把抓，每年國慶遭質疑刻意淡化中華民國意象，藉以凸顯台灣主體性，基於此所設計出來的複雜主視覺，今年主視覺令人一目了然。從設計跟行銷角度看，無法讓人一眼看出設計主旨，尚需其他解說才能大略理解，即不能說是成功的設計。

譬如說，民進黨過去幾年聞中華民國就色變，用「TAIWAN NATIONAL DAY」取代中華民國國慶，也未曾放上國旗、國花，改以更偏向現代設計的色彩揮灑，作為主旨呈現，如無解說或許無人能知是中華民國主視覺。彷彿中華民國於民進黨的心中，是個「禁忌詞彙」，「不說不知道，最好你忘掉」。

這也帶出我國現今的可悲，國家意象成為政治戰場，主要政黨毫無共識，說明對於「國家」為何、組成，到象徵、符號等，常有歧見。誰取得政治優勢，哪種意識型態跟國家認同價值就佔上風，因此才會發生中華民國元素在國慶上「被消失」八年的奇特案例。如此，談何團結？

韓國瑜今年兌現承諾，他要「辦好中華民國的生日」。中華民國元素被民進黨棄如敝屣八年，韓國瑜當了重拾的人，努力的一片片拼回，被綠營摔得粉碎的中華民國。