遭陸施壓！太平洋島國論壇明年索羅門舉行 田中光：可能遭遇阻礙

外交部次長田中光剛結束太平洋島國論壇（PIF）行程，該論壇爆出原公報內容及台灣，卻因中方施壓，刪去相關文字，而明年PIF將於與陸方交好的索羅門群島舉行，田中光今表示，明年參與PIF可能會遇到一些困擾與阻礙

今年太平洋島國論壇涉台爭議不斷，不但傳出索羅門群島試圖提案排除台灣未來參與PIF，也傳出中國大陸對於論壇閉幕的領袖高峰會的最終公報內容表達不滿，迫使「領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」的相關文字遭到刪除。

田中光對此表示，台灣參與PIF已經29年了，台灣作為太平洋島國一部分，包含目前台灣的3個邦交國及其他理念相近國家也都支持台灣，因此太平洋發展的好與壞跟台灣都息息相關，且太平洋地區的安全方面也是台灣關注的重點領域。他表示，今年所謂被下架的公報其實只是草案，內容也僅僅是涉及台灣自1992年起的決定，就只是這樣，並未說明要接受台灣或是其他議題，然而光這一點中國就無法接受了。

田中光表示，至於明年PIF將於索羅門群島舉行，台灣明年參與PIF可以預見會遇到一些困擾與阻礙，索羅門與中國建交後對整個太平洋地區產生不平衡，因為原本太平洋地區有其傳統，然而第三勢力進來後，整個太平洋的安全都產生相當大疑慮，不光是台灣，甚至美國、澳洲、韓國、日本、紐西蘭等都覺得這樣的發展對太平洋地區發展帶來負面影響，也擔心中國勢力進入太平洋地區。