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傳前黃復興主委起立聽中國國歌 藍：臧幼俠沒有黨職

中央社／ 台北3日電
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

傳前國民黨黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加充滿統戰意味的活動，起立聆聽中國國歌。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，臧幼俠已不具黨職身分，是以個人身分赴香港參加活動，尊重後續行政調查的程序。

根據鏡週刊報導指出，臧幼俠日前出席中國和平統一促進會在香港舉辦充滿統戰意味的「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，在會場唱中國國歌時未迴避，甚至起立聆聽，涉違反新修訂的兩岸人民關係條例，一旦查證屬實，臧幼俠的月退俸及優存恐遭剝奪，成為修法後開鍘首例。

國民黨文傳會主委李彥秀今天受訪表示，國民黨一貫立場是在法律規範下，應恢復民間廣泛交流，跟官方友善對話。臧幼俠已不具黨職身分，是以個人身分赴香港參加活動。

李彥秀指出，根據媒體報導，活動當中有演唱中共國歌與起立聆聽的行為，這樣的舉動是否違反兩岸人民關係條例，影響臧幼俠的退俸，當然要讓證據說話，也要聆聽當事人的說法，尊重後續行政調查的程序。

李彥秀提到，中華民國是民主法治的國家，程序正義跟保障人權是民主法治的重要要素，以台灣民主自由為榮，在法律的規範下，應該要有更多的自信，與對岸交流對話。

國民黨強調，臧幼俠已經卸任黨職多年，出席活動前並沒有知會黨務系統，出席的原因目的，應該由臧幼俠自己對外說明。國民黨是中華民國的創建政黨，也是中華民國憲政體制的忠實擁護者，始終堅持以中華民國憲政與對岸往來。

國民黨 李彥秀

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