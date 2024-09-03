藍營質疑罷樑領銜人與綠營關係匪淺 罷團：只剩潑髒水嗎

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟，今天質疑連署罷免基隆市長謝國樑的領銜人戴璟安，以及「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵都與民進黨關係匪淺，加上另一名發言人李晏蓉，先前有反應民意與公民參與的機會，都未見3人身影，不禁讓人懷疑「突然出現」，背後究竟有何種政治勢力在操作。

山海公民拆樑行動回應指出，黃申棟為了硬要把罷免案跟民進黨扯上關係，特地開記者會，還一度想提及戴璟安與民進黨市議員張顥瀚「打籃球」關係匪淺。拆樑團體每次指控都會附證據，不是是空穴來風，國民黨的指控卻永遠提不出任何證據，謝國樑的格局只剩下潑髒水了嗎？

黃申棟表示，拆樑團體不斷強調謝國樑不願面對「民意」，但他也強烈質疑拆樑團體口中所謂的民意代表性。戴璟安等人無法代表全體基隆市民，因為先前基隆各大活動並未看見他們如此關心基隆，突然出現不禁讓人懷疑，背後有何種政治勢力在操作。

黃申棟還指戴璟安和林茵茵與民進黨關係匪淺，林在參與拆樑行動前，網路搜索便可知其政治光譜為深綠，可見拆樑團體與民進黨關係可謂密不可分。

國民黨原本想以戴璟安與張顥瀚時常在籃球場切磋球技，林茵茵也曾出現在民進黨基隆市議長慶生會，舉證拆樑團體與民進黨的關係密切，但最後決定閉口不談。

戴璟安表示，最近一次參與基隆的籃球賽事是公園盃，根據國民黨過去的作為，如果有他與張一起打球的照片，馬上丟出來了，不會只說有球友見證，痛批國民黨不要找不到他與民進黨的關係，硬扯一起打籃球，這理由爛的充滿吐槽點。

林茵茵說，先前國民黨桃園市議員凌濤曾在在他的臉書粉絲專頁，公開發布她與親友的合照，只因她參加自己媽媽的生日會，請問國民黨怕到連「孝道」、「家庭倫理」都不顧了嗎？

林茵茵強調，她並沒有參加所謂「民進黨的生日會」，與童子瑋並不相識，且當時童是無黨籍議員，因她的媽媽熱心公益，才禮貌出席生日會，當時她只是高中生，「不需要一一過問來的人是誰吧？」

林茵茵表示，請國民黨記得人民選你們出來，並不是要你們成天欺負人民，這樣肆意擺弄網軍、肉搜、造謠的行為，總有一天會自食其果。