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國慶雙十主視覺藏韓國瑜「H」？慶籌會：想像力豐富
今年國慶主視覺公布，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並結合主題語句「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」。但網路陸續有人認為，主視覺暗藏立法院長韓國瑜選舉時夾克上的「H」，慶籌會秘書長吳堂安表示，大家想像力豐富，仔細看就是雙十節國慶，並無其他影射跟含義。
吳堂安及大會處長虢恕仁今開記者會說明，今年國慶大會主題及主視覺設計等事項。吳堂安表示，主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音與意見，在愛國精神的引導下，共同為台灣的未來努力。
現場媒體問到主視覺藏著韓國瑜選舉時夾克上的「H」，吳堂安笑說，大家對於圖形解讀，也是滿厲害的，仔細看就是雙十節國慶，並無其他影射跟含義。
至於中華文化總會部分，吳堂安坦言，文總每年都是國慶委員之一，對於籌備會都是重要夥伴，今年很多活動也都有提供意見，像是主視覺、設計概念，都有參與跟提供意見，文總沒有缺席。
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