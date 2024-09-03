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雙十國慶主視覺曝光 林思銘：終於找回中華民國意象

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，立法院長韓國瑜今年主導後，終於在主視覺設計彰顯出中華民國生日的意象，意義非凡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，立法院長韓國瑜今年主導後，終於在主視覺設計彰顯出中華民國生日的意象，意義非凡。圖／聯合報系資料照片

今年國慶主視覺公布，中華民國意象重新回歸，以青天白日滿地紅旗配色為設計主體，並在雙十視覺意象上加上「梅花」，增添中華民國元素。國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，民進黨過往總將中華民國的國慶日塑造成慶祝「台灣國慶」；立法院長韓國瑜今年主導後，終於在主視覺設計彰顯出中華民國生日的意象，意義非凡。

林思銘表示，民進黨過去設計的主視覺多為綠色元素，想要凸顯綠色執政，但卻忘記雙十節是慶祝中華民國生日，將國慶日變成像是台灣國慶，想抹去中華民國印記，相關元素都看不太到中華民國，格局太小。

林思銘說，今年的雙十國慶由立法院長韓國瑜負責籌備，主視覺設計終於找回「中華民國」。此次設計內容充滿中華民國元素，以國旗的顏色作為設計理念，雙十則是延伸，中間還有梅花國徽，充分表達雙十節意義，讓大家知道這一天是要紀念中華民國生日。

林思銘指出，主視覺內容除中文字外，英文字也相當有意思，自己翻成「今日的美麗台灣、美好的台灣未來」，希望中華民國、台灣都能變得更好，如此設計，極具意義。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，民進黨過往總將中華民國的國慶日塑造成慶祝「台灣國慶」；立法院長韓國瑜今年主導後，終於在主視覺設計彰顯出中華民國生日的意象，意義非凡。圖／取自臉書粉專「中華民國 讚國慶」
國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，民進黨過往總將中華民國的國慶日塑造成慶祝「台灣國慶」；立法院長韓國瑜今年主導後，終於在主視覺設計彰顯出中華民國生日的意象，意義非凡。圖／取自臉書粉專「中華民國 讚國慶」

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