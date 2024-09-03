雙十國慶「中華民國」意象再現 由年輕人匿名創作

國慶主視覺今年公布，「中華民國」意象回歸，以青天白日滿地紅旗的配色為設計主體，再加上梅花。慶籌會秘書長吳堂安表示，今年是由一群年輕人「匿名」創作，支持中華民國；另開放500名民眾現場觀禮，5日至12日開放線上報名，預計20日中午在國慶官網公開獲選名單。

慶籌會秘書長吳堂安及大會處長虢恕仁今開記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計、開放名額讓民眾報名入場觀禮等事項。吳表示，今年主設計為雙十形狀和梅花組合，強調團結和共榮的理念，並以紅、藍2色象徵不同聲音和意見，在愛國精神引導下，共同為台灣未來努力。

主視覺稍早已在「中華民國讚國慶」臉書曝光，吳堂安表示，今年國慶主題「中華民國 生日快樂」，主視覺設計特別在線條裡融合文化傳承的梅花與現代感圖形，凸顯在尊重歷史與傳統的基礎上的創新與發展，追求更美好的未來；結合主題語句「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，傳遞出對台灣土地的讚美與對未來希望。

吳堂安說，今年是由一群年輕設計師所共同創作，並選擇匿名方式支持國慶。對於今年首次未公布設計師，吳說，他們是一群很年輕、很有熱情的年輕人，傳統加上創意，對方希望匿名，慶籌會也尊重設計者想法。

吳堂安表示，這次設計中也有台灣窗花、台灣磚的造型，過程中都有跟設計者多討論，未來還會有影片等變化的公布，立法院長韓國瑜也很支持，程序跟溝通上都沒有問題。

虢恕仁表示，5日上午10時至12日24時開放報名（網址請點這裡），需年滿18歲且持有我國身分證的國民，系統將以電腦抽籤方式抽出500名，並在20日12時起，同時以電子郵件及手機簡訊通知，獲選民眾須在22日傍晚5時前，至信內所附連結點選「確認參加」並送出，才算完成手續。