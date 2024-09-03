推聯合國辯論2758號決議文？ 田中光：維持穩健踏實

第79屆聯合國大會即將於9月10日在紐約聯合國總部開議，外交部今舉辦「113年推動參與聯合國案新聞說明會」，強調首要任務為協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議文內容。至於是否希望友邦提案辯論，外交部次長田中光則表示，將維持穩健踏實的方式推動。

外交部今舉辦「113年推動參與聯合國案新聞說明會」，田中光指出，政府今年推動聯合國案的首要任務，就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，包括該決議並未提到台灣，所以與台灣無關，中華人民共和國無權據以主張該決議確認台灣是中國的一部分，以及中國無權在聯合國體系代表台灣。

在推案做法部分，他表示，考量過去8年的穩健溫和做法已獲得國際社會普遍認同，今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），以及請友邦在總辯論等聯大場域為我國發聲。

美國前駐聯合國常任代表海理（Nikki Haley）日前訪台，曾建議台灣應要求聯合國針對2758號決議文舉行聽證會，並呼籲美方，和國際民主自由國家都應該加入提出這個要求，讓這個主題被聽見。對於是否請友邦幫忙在大會中提案要求辯論，田中光則說，過去8年台灣非常穩健踏實推動聯合國案，而目前氛圍之下國際間已累積許多支持台灣國際參與的聲量，因此維持踏實穩健的方式推動，相信成果指日可待。

田中光表示，其實該決議在1971年就有了，而今年1月15日諾魯與台灣斷交時就引用該決議，因此這才是台灣要一次解決的事情，所以今年台灣非常詳細將其中駁斥的法理基礎等都藉由駐紐約代表處及相關著台代表多管道解釋該決議與台灣無涉，該決議只解決中華人民共和過位於聯合國地位的原因。

田中光指出，今年將由11個邦交國向聯合國秘書長古特雷斯致函。田中光說明中共以2758號決議文塑造台灣是中國一部分的法律論述，主張其所做的任何事都是國內的事務，不容許其他國家插手，但是若檢視該決議，根本沒有制止台灣作為一個主權國家去與其他國家接觸，也沒有要求其他國家不能與台灣交換一些議題或制止台灣參與其他國際組織等。