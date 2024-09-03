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獨／民眾黨暫擱代理主席推選 中評會：不會就此換老闆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨上周舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清」記者會，黨主席柯文哲（圖）與黨籍立委、黨內幹部全員出席。記者許正宏／攝影
民眾黨上周舉行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清」記者會，黨主席柯文哲（圖）與黨籍立委、黨內幹部全員出席。記者許正宏／攝影

民眾黨主席柯文哲上周請假3個月，民眾黨暫緩代理主席改選議題，中評會主委李偉華受訪時表示，柯文哲目前請假當中，沒有代理主席的問題。

柯文哲先前捲入政治獻金風暴，民眾黨上週舉行終場記者會，柯文哲宣布請假3個月，同時自動申請中評會調查，思考未來能否繼續帶領民眾黨。根據民眾黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理之。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

民眾黨秘書長周榆修當時受訪時表示，只有因故無法行使職權，才有互推代理的問題，近期會再邀請中央委員及中評委會商。

不過，台北地檢署隨後偵辦京華城案，民眾黨選擇全黨捍衛柯文哲清白，台北地方法院昨天裁定無保請回。民眾黨副秘書長許甫表示，民眾黨中央黨部未來的運作，仍然有待中評會做出相關處理跟認定，時間點目前還無法確定，需要經過開會討論因應。

對此，李偉華稍早受訪時表示，柯文哲目前還在請假當中，因此沒有代理主席的問題，「老闆請假也不會就此換老闆」，請假是很正常的現象，不是什麼太大的問題，暫時沒有討論推選代理主席的規畫。

柯文哲 民眾黨 老闆

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