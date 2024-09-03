太平洋島國論壇公報涉台文字被移除 外交部：堅定參與國際事務

第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議公報日前移除又上架，重申台灣參與地位的文字被完全移除。外交部政務次長田中光今天表示，該公報還在草擬，「中國就沒辦法接受」；台灣會持續堅定參與應該參與的國際事務。

中國試圖藉索羅門群島等太平洋島國，排除台灣參與「太平洋島國論壇」地位。8月30日發布的太平洋島國領袖公報，述明第66項為「領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」，被指因中國施壓而移除整份公報。

隔天再次上架後，第66項改為「領袖們歡迎確認2025年9月8日至12日在索羅門群島舉行的第54屆太平洋島嶼論壇和相關會議的日期。」

外交部今天舉行「113年推動參與聯合國案新聞說明會」，政務次長田中光、國組司司長孫儉元、副發言人蕭光偉出席。

被問及此事，田中光回應，他昨天剛自PIF今年主辦國東加王國返台，PIF聯合公報還在草擬階段就被放上網，提及所有領袖再次重申與台灣在1992年的決定，「中國就沒辦法接受」，用盡蠻橫方法要把草案移除。

田中光坦言，明年索羅門是PIF主辦國，後年則是諾魯，台灣會受到很多困難和阻礙；索羅門與中國建交後，第三勢力進入太平洋地區後，「有點分裂了」，造成區域安全問題，包括美國、英國、法國、澳洲、紐西蘭、日本、韓國等國都表達擔憂，認為中國勢力有負面影響力。

田中光強調，台灣作為PIF發展夥伴已參與29年，而台灣就是太平洋島國一部分，任何太平洋發展都與台灣息息相關，3個邦交國和理念相近國家也都挺台，台灣會持續堅定參與應該參與的國際事務。