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柯文哲稱不知京華城容積840％ 黃珊珊：是指不可能干涉

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）獲無保請回時，表示直到今年3、4月才知道容積率840%的事。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）獲無保請回時，表示直到今年3、4月才知道容積率840%的事。記者余承翰／攝影

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨天無保請回，聲稱直到今年3、4月才知道京華城容積率840%。民眾黨立委黃珊珊今天表示，柯文哲按照程序交辦，台北市都委會有其程序，任何市長都不會干預，「當然知道有陳情案，但是他不可能干涉個案。」

中原大學建築系特聘教授、台北市都市計畫委員會前委員曾光宗今天在臉書提出5點「京華城案之我見」，提及政治人物位於一定高度，必須明辨是非，特別是面對京華城案，涉及如此龐大利益，而且歷經6年審議，不應該以「不知道」而一語帶過。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃珊珊受訪時表示，柯文哲從來沒有說「不知道京華城案」，而是接到陳情按照程序交辦，後續由相關局處依法辦理，程序上面都有經過市長，例如柯文哲有簽署公展，這些他本人都知道，「但是簽署公展之後，就是交由相關單位依法辦理。」

黃珊珊說明，台北市都市計畫委員會有其程序，「從以前到現在，任何市長都不會干預都委會任何程序，包括干涉會議或者是下指示」，柯文哲的意思是交辦以後，都市計畫委員會已經依法執行，公開展覽就是要讓全民知道，所以才要舉行地方說明會、都市計畫委員會專案審查，而審查完畢之後也有相關紀錄。

黃珊珊強調，所有會議紀錄都有公開，市長不會干預也沒有參與，「這個部分不是不知道，而是當然知道有陳情案，然後交給相關專業單位，柯文哲不可能去干涉個案。」

黃珊珊也說，台北市議會有非常多民意代表，故意用潑髒水的方式不斷影射各種項目，對於柯文哲本人與北市府公務體系，其實都是非常嚴重的汙辱，優質的公務人員認真工作，包括第一漁果市場的改建案，所有預算都要經過議會通過，「如果我們刻意減項發包、圖利個人，台北市議會也下過很多附帶決議，議員都非常清楚。」

黃珊珊表示，很多議員利用片面資訊，故意在案外製造新的髒水，「這個才最值得譴責」，「如果大家要把事情講清楚，就請拿出證據來。」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則點名，國民黨台北市議員鍾小平大放厥詞，選擇在綠媒上面指控柯文哲收3億元，所屬的新聞網還配合一條龍操作，請鍾小平站出來說清楚講明白，他所謂的依據是什麼、柯文哲又是在什麼時候收了好處。

民眾黨主席柯文哲（中）因涉京華城弊案遭控貪汙收賄、圖利遭檢察官聲押禁見，台北地方法院裁定無保請回，柯文哲感謝法官扛住所有壓力。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）因涉京華城弊案遭控貪汙收賄、圖利遭檢察官聲押禁見，台北地方法院裁定無保請回，柯文哲感謝法官扛住所有壓力。記者林伯東／攝影

京華城案 柯文哲

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